Иран ломает военные планы США: наземная операция превращается в катастрофический риск

Наземная операция США против Ирана сегодня практически невозможна, считает военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке, востоковед-иранист, обозреватель Иран. Ру Владимир Онищенко. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснил, почему Вашингтон не располагает ни ресурсами, ни возможностями для масштабного сухопутного вторжения.

По словам специалиста, Иран представляет собой крайне сложный "театр" военных действий, где география играет ключевую роль.

"Иран — совершенно другая конфигурация ландшафта: гористая, очень изрезанная. Значит, есть где спрятаться, есть где осуществлять блокаду движения наземных войск. Поэтому, в общем-то, американцы сейчас понимают, что наземную операцию проводить бесполезно", — отметил Владимир Онищенко.

Эксперт обратил внимание и на численность возможной группировки. По его оценке, для проведения серьёзной операции потребовались бы совершенно иные масштабы сил.

"Чтобы осуществить хоть какую-то мало-мальски значимую сухопутную операцию, кстати, очень даже далёкую от того, чтобы сменить режим в Иране, помочь так называемой контрреволюции там, для этого нужно минимум почти группировку в миллион солдат", — сказал Владимир Онищенко.

Кроме того, аналитик усомнился даже в возможностях полноценной воздушной кампании.

"Он [Дональд Трамп] даже сейчас свою так называемую воздушно-космическую операцию обеспечить не может, потому что какие-то 200-300, пусть даже если у него будет и полтысячи боевых самолётов, он не может обеспечить их для того, чтобы подлететь к Ирану. Это я вам скажу как военный эксперт, что это практически для Америки очень большая проблема", — заявил Владимир Онищенко.

По мнению эксперта, в таких условиях ставка может делаться лишь на дистанционные формы давления и ограниченные операции, однако полномасштабная сухопутная кампания выглядит авантюрной.

