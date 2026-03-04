Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Военное партнёрство России и Ирана дало резкий эффект — новые разработки уже в деле

Военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке, востоковед-иранист, обозреватель Иран. Ру Владимир Онищенко заявил, что после прошлогоднего конфликта Ирана с Израилем военно-техническое сотрудничество России и Ирана вышло на новый этап взаимодействия. Эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, в чём выражается этот скачок.

По мнению Владимира Онищенко, именно "двенадцатидневная война" стала поворотной точкой.

"Могу сказать одно, что после двенадцатидневной войны прошлого года наше военно-техническое сотрудничество с Ираном получило очень резкий скачок развития", — отметил Владимир Онищенко.

Он уточнил, что взаимодействие охватило практически все роды войск, включая современные средства противовоздушной обороны. Эксперт подчеркнул и вклад Тегерана в развитие российских беспилотников. Технологии позволили оперативно развернуть производство модернизированных аппаратов.

В качестве примера аналитик привёл новую модификацию.

"Мы сейчас на Украине начали применять так называемую "Герань" пятого поколения, "Герань-5". Она обладает вообще совершенно сумасшедшим, как говорится, потенциалом", — считает Владимир Онищенко.

При этом он добавил, что соглашение о стратегическом партнёрстве не является договором о коллективной обороне, поэтому стороны не направляют друг другу вооружённые контингенты.

Полная запись разговора с Владимиром Онищенко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
