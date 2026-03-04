Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Внутренние границы, которые опаснее внешних: что происходит в Палестинской автономии

Правда ТВ » Точка зрения

Западный берег реки Иордан — территория Палестинской автономии — оказался разделён множеством барьеров, а люди боятся даже приближаться к заграждениям. Представитель Императорского Православного палестинского общества в Вифлееме Дауд Матар рассказал о происходящем главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в эфире программы "Точка зрения".

Дауд Матар утверждает, что между палестинскими городами установлены сотни шлагбаумов, которые фактически блокируют передвижение. Приближение к таким заграждениям может закончиться стрельбой без предупреждения.

"Сейчас вы не представляете, на берегу реки Иордан, где считается Палестинская автономия, поставили 920 шлагбаумов", — сказал эксперт.

Спикер также заявил о росте агрессии со стороны поселенцев и о том, что местные жители чувствуют себя беззащитными. По его мнению, происходящее усиливает напряжённость и влияет на восприятие конфликта в арабском мире.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
