Попытка обезглавить Иран сорвалась — произошло то, чего не смогли просчитать

Решение верховного лидера Ирана остаться на своём рабочем месте под угрозой удара стало принципиальным выбором, считает военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке, востоковед-иранист, обозреватель Иран. Ру Владимир Онищенко. В программе "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснил, почему трагические события не привели к расколу, а усилили сплочённость общества.

Как отметил Владимир Онищенко, вопрос о том, почему Тегеран допустил "обезглавливание" руководства, звучит сегодня особенно остро. По его словам, российские специалисты рекомендовали действовать по законам военного времени и заранее переводить руководство на защищённые пункты управления.

"Мы советовали даже иранскому руководству, мы, военные эксперты, значит, представители наших спецслужб советовали, в общем-то, придерживаться тех законов войны, когда при угрозе ударов командование и командный состав, как говорится, начальники переходят на запасные пункты управления", — сказал Владимир Онищенко.

Однако, подчеркнул эксперт, верховный лидер Али Хаменеи занял иную позицию и отказался уходить в укрытие, несмотря на уговоры.

"Он, в общем-то, заявил почти открыто, что он никуда не уйдёт. Он будет на своём рабочем месте, он будет вместе с народом, потому что его жизнь принадлежит всецело Ирану. А если ему будет, как говорится, суждено по воле Аллаха умереть, то пусть я, говорит, — умру мученической смертью, вот, что пойдёт тоже на благо Ирана", — отметил Онищенко.

По словам аналитика, удары по мирным объектам и гибель детей вызвали сильнейший отклик как внутри страны, так и в мусульманском мире. Вместо ожидаемого раскола произошло сплочение общества вокруг идеи защиты суверенитета.

"И вместо раскола Ирана в Иране произошло наоборот невиданное единение народа, и даже там теперь не слышно никакой оппозиции. Даже те, кто сочувствовал немножко Америке и даже где-то был с прозападными мозгами, всерьёз поняли, что сейчас настал тот критический момент, когда Ирану надо просто выбрать и народу Ирана выбрать: или ему существовать, защитить свой суверенитет от американцев, от всякого глобализма, или просто умереть. Поэтому Иран выбрал второй путь, то есть он будет защищать свою родину до конца", — считает эксперт.

По оценке Владимира Онищенко, конфликт лишь входит в начальную стадию, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как стороны нарастят военные возможности.

