Ракеты и дроны США не бесконечны? Вот сколько продлится давление на Иран

У Соединённых Штатов ресурса на военное давление хватит максимум на пару недель, тогда как Иран готов к изнурительной и долгой войне, заявил политолог, генеральный директор Центра изучения Ирана Раджаб Сафаров. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он рассказал, какие последствия иранская кампания может иметь для глобального баланса сил.

Эксперт убеждён, что Тегеран изначально готовился к сценарию затяжного конфликта.

"Иран подготовился к тому, чтобы к изнурительной, долгосрочной, я бы сказал, бессрочной, войне по отношению к этим странам. Ресурса Соединённых Штатов надавить на Иран в военном плане хватит ещё, может быть, на неделю, максимум на две недели. После этого завоз, так сказать, оборудования и, скажем, ракетного потенциала арсенала будет очень сложным и не будет таким масштабным", — отметил Раджаб Сафаров .

Он также поставил под сомнение заявления о неограниченных военных возможностях США и способности быстро наращивать производство вооружений.

"То, что господин Трамп говорит, что у него бесконечное количество ракет и дронов и так далее, и тому подобное — это вообще враньё. Заводы не успевают по большому счёту. Поэтому у них сил и средств для ведения долгосрочной войны нет", — считает эксперт.

При этом, по его словам, для России ситуация выглядит двояко: краткосрочно она может быть выгодна, однако стратегические риски сохраняются.

"Если политическая система Ирана будет всё-таки изменена и придёт прозападное руководство и система переориентируется на западные ценности и системы, то это обернётся катастрофой просто для России. Конечно. Это обернётся катастрофой и для Китая", — заключил Раджаб Сафаров.

Полная запись разговора с Раджабом Сафаровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.