Базы США в Персидском заливе под огнём — реакция арабского мира ломает шаблон

Удары по американским базам в странах Персидского залива в арабском мире воспринимаются иначе, чем на Западе. Как именно, рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в программе "Точка зрения" представитель Императорского Православного палестинского общества в Вифлееме Дауд Матар.

В арабских странах понимают, что речь идёт о военной инфраструктуре США, и это меняет отношение к происходящему.

Эксперт отметил, что удары не направлены против мирного населения, а касаются исключительно баз. В то же время на этом фоне остаётся без ответа вопрос о положении самих палестинцев.

Говоря о ситуации на западном берегу, Матар описал ограничения, с которыми сталкиваются жители.

"Вот они закрыли все между городами, как тюрьма. В город из города не выходим, газа, нефти нет", — сказал Дауд Матар.

Эксперт подчеркнул, что подобная ситуация вызывает непонимание среди арабского населения и усиливает напряжение в регионе. По его мнению, это может привести к изменениям в арабском мире в ближайшей перспективе.

Полная запись разговора с Даудом Матаром будет доступна на видеоканале Правда ТВ.