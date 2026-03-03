Иран готовит болезненный ответ США: конфликту предрекли новый опасный виток

Иран обладает продуманным планом ответа США и их союзникам, заявил политолог, генеральный директор Центра изучения Ирана Раджаб Сафаров. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт оценил возможные последствия эскалации конфликта и риски для Вашингтона и стран Ближнего Востока.

По мнению Сафарова, американскому руководству не удастся выйти из противостояния без серьёзных политических последствий.

"Нет, он [Дональд Трамп] спокойно не может уйти. Он начал эту войну, так сказать, и эту войну должны закончить иранцы. Поэтому, на самом деле, просто так хлопнуть дверью и уйти не удастся господину Трампу", — сказал Раджаб Сафаров.

Эксперт считает, что у Тегерана есть стратегия асимметричного давления, которая затронет не только Соединённые Штаты и Израиль, но и другие страны.

"Дело в том, что у Ирана есть, собственно говоря, хорошо продуманный план, как достаточно болезненно ответит Соединённым Штатам, Израилю, странам, которые посодействовали этому процессу и так далее, и тому подобное", — отметил политолог.

В качестве одного из возможных сценариев он назвал перекрытие Ормузского пролива, однако подчеркнул, что Тегеран действует избирательно.

"Всё-таки Иран не действует по принципу: если мне плохо, должно быть плохо всем. Если Ирану плохо, то Иран обеспечит несладкую жизнь тем, кто сделал Ирану плохо", — считает Сафаров.

Отдельно эксперт прокомментировал ситуацию вокруг израильской системы ПВО и удары по инфраструктуре, а также возможную реакцию стран Ближнего Востока. Дальнейшая эскалация может привести к формированию новой коалиции и усилению военного противостояния в регионе.

Полная запись разговора с Раджабом Сафаровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.