Иран потерял ключевые фигуры — но не рухнул: главный просчёт противников

Даже потеря части военно-политического руководства не сломила Иран. Так считает военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке, востоковед-иранист, обозреватель Иран. Ру Владимир Онищенко. О том, как Тегеран пережил первые удары и перешёл к ответным действиям, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По оценке эксперта, первоначальная атака стала для Ирана неожиданной и сопровождалась тяжёлыми кадровыми потерями.

"Иран понёс ощутимые, будем сказать, даже тяжёлые потери, потеряв своё военно-политическое руководство. Но тем не менее Иран был к войне всё-таки готов", — сказал Владимир Онищенко.

Он подчеркнул, что, несмотря на масштаб потерь, система управления не была парализована. Иран сумел в кратчайшие сроки перестроить военно-политическую структуру и организовать ответные действия. Дальнейшее развитие конфликта показало, что Тегеран не только удержал управляемость, но и расширил географию ударов.

"Помимо тех баз, которые находятся в Персидском заливе, Иран начал бить довольно успешно ракетно-бомбовыми ударами по арабским союзникам, по монархическим режимам Персидского залива, союзникам Соединённых Штатов Америки", — подметил Владимир Онищенко.

Также появились сообщения о потерях среди американских военных, ударе по авианосцу США, который был вынужден изменить позицию. Таким образом, Иран продемонстрировал готовность к дальнейшему противостоянию, несмотря на серьёзные потери в руководстве.

