Жёсткие удары изменили настроение Палестины: Иран получает больше, чем поддержку

Поддержка Ирана в палестинском обществе связана с тем, что действия США и Израиля воспринимаются как вызов всему мусульманскому миру, считает представитель Императорского Православного палестинского общества в Вифлееме Дауд Матар. Эксперт объяснил в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru, чем продиктована такая позиция.

Многие воспринимают происходящее как отказ от международного права — когда вместо закона действует сила.

"Ну, понятно, что народ за иранцев, весь мир шокирован такими, в общем, не первыми, но слишком наглыми шагами, наглыми заявлениями о том, что так можно, что нет международного права, есть право силы и некое там своё представление о морали. И никто ничего не говорит", — отметил Дауд Матар.

Поэтому удары и политические решения США и Израиля воспринимаются как вызов всему мусульманскому миру. Между тем в ряде арабских стран общество не поддерживает линию собственных властей, что усиливает внутреннее напряжение. Эксперт не исключил, что подобная реакция может привести к изменениям в отдельных государствах.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
