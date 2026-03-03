Союз государств Персидского залива с США может стать роковым: Иран обозначил черту

Даже формальный союз с Вашингтоном может обернуться для стран Персидского залива прямой угрозой, заявил политолог, генеральный директор Центра изучения Ирана Раджаб Сафаров. В программе "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, как в Тегеране трактуют действия соседей и где проходит опасная черта.

По мнению эксперта, государства, предоставляющие свою территорию для американской инфраструктуры, в Иране воспринимаются как участники агрессивных действий.

"Для Ирана эти страны — просто маленькие-маленькие марионетки и вассальчики Соединённых Штатов, которые при одном только желании Соединённых Штатов выполняют любое, так сказать, пожелание своего босса из-за океана", — сказал Раджаб Сафаров.

Он подчеркнул, что речь идёт о фактическом отсутствии самостоятельности.

"Они по большому счёту никаким суверенитетом не обладают, никаким правом не обладают, они просто-напросто берут под козырёк то, что в Вашингтоне будет сказано", — отметил политолог.

Эксперт также напомнил о дипломатических шагах Тегерана накануне обострения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетил страны Персидского залива и обозначил последствия возможного участия в операциях против республики.

"По всем этим странам Арабского мира и Персидского залива и строго предупреждал, что если одна ракета, один самолёт или один дрон будет, пересекать ваши границы или будет взлетать, не дай бог, с вашей территории, то вы превращаетесь в военную цель, и мы ударим по вашей территории, по вашей структуре и так далее, и тому подобное", — сказал Раджаб Сафаров.

