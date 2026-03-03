Вместо молниеносной победы — новая реальность: Иран удержал удар и спутал главный расчёт

План США и Израиля на быструю военную развязку с Ираном рассыпался быстрее, чем ожидали его авторы, заявил военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке, востоковед-иранист, обозреватель Иран. Ру Владимир Онищенко. В программе "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт подвёл первые итоги почти четырёх суток конфликта.

По оценке Владимира Онищенко, расчёт на стремительный результат не оправдался.

"Уже одним из итогов печальным для врагов Ирана можно считать то, что вообще молниеносная, так сказать, война в духе гитлеровского блицкрига для администрации Трампа и поддерживающей его Нетаньяху в Израиле, она, в общем-то, провалилась и не достигла цели", — отметил эксперт.

Он напомнил, что атака стала неожиданной для Тегерана, который рассчитывал на дипломатическое урегулирование.

"Несмотря на то, что удар был вероломным, неожиданным, потому что Иран довольно-таки по-человечески поверил заверениям Трампа путём мирных договоров решить вопрос о ядерной программе Ирана и тех проблем, которые существуют в американо-иранских отношениях. Тем не менее, значит, такая атака, вероломное нападение на Иран состоялись", — сказал Владимир Онищенко.

Эксперт признал, что Иран понёс серьёзные потери, включая представителей военно-политического руководства, однако сумел оперативно перестроить систему управления и организовать ответные действия. Страна заранее готовилась к подобному развитию событий и задействовала накопленный потенциал.

Отдельно аналитик обратил внимание на расширение географии ударов.

"Помимо тех баз, которые находятся в Персидском заливе, я имею в виду американских, вот. Значит, Иран начал бить довольно успешно ракетно-бомбовыми ударами по арабским союзникам", — заявил он.

По словам Онищенко, в США опасались потерь среди военных, и такие случаи, по его утверждению, уже есть. Он также отметил, что Иран реализовал обещание нанести удар по авианосцу: даже если повреждения оказались ограниченными, сам факт корректировки позиции корабля говорит о серьёзных изменениях в ходе кампании.

Полная запись разговора с Владимиром Онищенко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.