Попытка оставить Иран без головы провалилась: этот ресурс оказался недооценён

Попытка выбить руководство Ирана одним резким ударом не принесла ожидаемого результата, заявил политолог, генеральный директор Центра изучения Ирана Раджаб Сафаров. О том, как страна выстроила децентрализованную оборону и подготовила несколько уровней управления, он рассказал в программе "Точка зрения" Pravda. Ru.

Как отмечает эксперт, ставка Тегерана была сделана на особую систему организации обороны.

"Поэтому, на самом деле, по большому счёту, вот сейчас эта картина происходит. А для того, чтобы потенциал не был уничтожен, в Иране создавались децентрализованные центры обороны, и скажем так, институтов ведения войны, структур ведения войны", — отметил Раджаб Сафаров.

Эксперт подчеркнул, что такие центры трудно выявить и уничтожить.

"Поэтому их, во-первых, обнаружить очень сложно, во-вторых, они разбросаны по всей территории, а Иран — это огромная территория", — сказал Раджаб Сафаров.

Особое значение, по его словам, имела подготовка руководителей второго эшелона.

"Поэтому ликвидация первого уровня руководителей, допустим, военных структур ровным счётом — это не обезглавливает, скажем, эти структуры. Наоборот, на их место достойно встанет второй уровень, который по значимости не меньше, чем первые руководители, и высоко поднимая флаг сопротивления и противостояния, они будут идти дальше", — считает Раджаб Сафаров.

Он добавил, что страны Ближнего Востока, которые, по оценке Тегерана, содействовали операции против Ирана, рассматриваются как соучастники агрессоров, и это влияет на позицию республики.

