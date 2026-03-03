Попытка оставить Иран без головы провалилась: этот ресурс оказался недооценён

Попытка выбить руководство Ирана одним резким ударом не принесла ожидаемого результата, заявил политолог, генеральный директор Центра изучения Ирана Раджаб Сафаров. О том, как страна выстроила децентрализованную оборону и подготовила несколько уровней управления, он рассказал в программе "Точка зрения" Pravda. Ru.
Как отмечает эксперт, ставка Тегерана была сделана на особую систему организации обороны.
"Поэтому, на самом деле, по большому счёту, вот сейчас эта картина происходит. А для того, чтобы потенциал не был уничтожен, в Иране создавались децентрализованные центры обороны, и скажем так, институтов ведения войны, структур ведения войны", — отметил Раджаб Сафаров.
Эксперт подчеркнул, что такие центры трудно выявить и уничтожить.
"Поэтому их, во-первых, обнаружить очень сложно, во-вторых, они разбросаны по всей территории, а Иран — это огромная территория", — сказал Раджаб Сафаров.
Особое значение, по его словам, имела подготовка руководителей второго эшелона.
"Поэтому ликвидация первого уровня руководителей, допустим, военных структур ровным счётом — это не обезглавливает, скажем, эти структуры. Наоборот, на их место достойно встанет второй уровень, который по значимости не меньше, чем первые руководители, и высоко поднимая флаг сопротивления и противостояния, они будут идти дальше", — считает Раджаб Сафаров.
Он добавил, что страны Ближнего Востока, которые, по оценке Тегерана, содействовали операции против Ирана, рассматриваются как соучастники агрессоров, и это влияет на позицию республики.
Полная запись разговора с Раджабом Сафаровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.