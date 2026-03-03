Чёрное золото стало чёрной дырой для денег: почему нефть Венесуэлы работает в минус

Венесуэльская нефть оказалась ресурсом, к которому выстроилась очередь, но так и не нашлось экономически выгодного подхода, заявил член Центрального совета Независимого профсоюза "Новый труд", доцент МГЛУ и РГСУ, востоковед Саид Гафуров. О провалах международных компаний в бассейне Ориноко и различиях с ситуацией вокруг Ирана эксперт рассказал в эфире авторской программы Инны Новиковой "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru.

По мнению эксперта, проблема — не в отсутствии желающих работать в Венесуэле. Наоборот, попытки предпринимались неоднократно, но каждый раз упирались в технологию.

"Китайцы провалились, потом позвали непоследовательно несколько наших компаний, которые все попробовали, ни у кого не получается технологически — это особая нефть. Её очень много, но пока нет тех экономически выгодных технологий", — отметил Саид Гафуров.

Он подчеркнул, что речь идёт о сложной в добыче нефти, где себестоимость оказывается выше ожидаемой прибыли.

"Но они там с каждой бочки добытой нефти несли убытки", — сказал Саид Гафуров.

Эксперт добавил, что даже когда в начале года американским нефтяникам фактически дали зелёный свет на возвращение, расширять добычу они не стали.

"Они появятся, они разработаны, но пока нет экономически эффективных технологий, позволяющих добывать масштабно нефть вот этого бассейна реки Ориноко", — пояснил Саид Гафуров.

Говоря об Иране, он отметил принципиальное различие: там нефть продолжает поступать на рынок, несмотря на санкции.

"И они все, как торговали иранской нефтью, так и торгуют, но просто через прокладку", — считает Саид Гафуров.

Полная запись разговора с Саидом Гафуровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.