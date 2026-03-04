Давление на Иран сработало наоборот: после этого шага США остались без манёвра

Иран получил военное преимущество в районе Ормузского пролива. Член Центрального совета Независимого профсоюза "Новый труд", доцент МГЛУ и РГСУ, востоковед Саид Гафуров в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему попытка давления на Тегеран изменила расстановку сил и поставила Вашингтон в более сложное положение.

По словам Саида Гафурова, выбор момента для удара был связан с расчётом на временное окно, однако последствия оказались противоположными ожидаемым.

"Вот есть несколько "театров" военных действий, в том числе ормузских, там, в Ормузском проливе. Так там Иран-то победил уже чисто: они все американские базы либо выбили, либо поразили, либо американцы сами эвакуировали их. То есть сейчас они вон на Ормузском проливе в военном отношении могут делать вообще всё," — отметил Саид Гафуров.

Эксперт подчеркнул, что конфликт фактически перешёл в дистанционный формат.

"А война, значит, превратилась вот в дистанционную, да? То есть они палят друг по другу ракеты. Ирану уже терять, собственно, нечего. Они либо погибнут, либо победят", — сказал Саид Гафуров.

При этом, по его оценке, у Израиля и США иная ситуация — как политическая, так и экономическая.

"А у Израиля не та ситуация. И у американцев, у Трампа, лично есть какие-то обязательства перед капиталом, которые вложился", — считает Саид Гафуров.

