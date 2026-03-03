Иран не рухнул — и этого оказалось достаточно: почему цели США и Израиля зависли

Цель Ирана в конфликте — просто выстоять — уже фактически достигнута, считает член Центрального совета Независимого профсоюза "Новый труд", доцент МГЛУ и РГСУ, востоковед Саид Гафуров. О причинах напряжённости вокруг иранской ядерной программы и о том, кто на самом деле добился своих задач, эксперт рассказал в программе главного редактора Pravda. Ru. Инны Новиковой в программе "Клуб главного редактора".

Саид Гафуров заявил, что ключевой вопрос заключается не только в нефти или ядерной программе, а во времени происходящего.

"Иранская иранская нефть — важный фактор, в очень большой степени фактор. Но вопрос-то опять: почему именно сейчас?" — отметил Саид Гафуров.

Эксперт предложил оценивать конфликт с точки зрения военной теории Карла фон Клаузевица, согласно которой победа определяется достижением поставленных до начала войны политических целей.

"Цель Ирана — отбиться, просто вот устоять. Не дать себя уничтожить и разрушить. Эта цель фактически достигнута", — считает Саид Гафуров.

При этом, по его словам, задачи США и Израиля остаются невыполненными.

"А эта цель не достигнута. То есть Иран по факту уже достиг своей цели, а Израиль и США своей цели не достигли и не достигнут, по всей видимости", — заключил Саид Гафуров.

Полная запись разговора с Саидом Гафуровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.