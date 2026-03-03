Удар по духовному лидеру Ирана — точка перелома: на что рассчитывают в США

Удар по духовному лидеру Ирана может обернуться стратегическим просчётом Вашингтона, заявил член Центрального совета Независимого профсоюза "Новый труд", доцент МГЛУ и РГСУ, востоковед Саид Гафуров. В программе главного редактора Инны Новиковой на Pravda. Ru "Клуб главного редактора" эксперт объяснил, почему США могли решить "зачистить тылы" на фоне внутренних процессов в Китае и к чему это приведёт в контексте иранской ядерной программы.

По мнению эксперта, действия Дональда Трампа продиктованы необходимостью подготовиться к более серьёзному противостоянию.

"Трамп решил, что сейчас вот прямо сейчас в ближайшее время Китай не сумеет решать задачу по воссоединению родины, да? То есть с Тайванем. Это с одной стороны, и он решит, что вот "зачистить" тылы и покончить с иранской ядерной программой", — сказал Саид Гафуров.

Он также добавил, что масштабные "чистки" в китайском военном руководстве могли создать ощущение временного окна возможностей для давления на Иран. При этом, по его оценке, серьёзной ошибкой стало устранение духовного лидера, который выступал против военного атома.

"Это, собственно, убийство духовного лидера Ирана. Потому что он был на самом деле чуть ли не олицетворением отказа от военного атома, которого иранцы придерживались всё это время", — отметил Саид Гафуров.

Гафуров подчеркнул, что главный вопрос заключается не столько в полном цикле производства оружия, сколько в самом факте испытаний.

"Вопрос в том, проведёт ли он ядерные испытания, потому что когда проведёт — уже всем никто не рискнёт проверять, есть ли у них бомба атомная, сколько у них атомных бомб? Просто всё, они окажутся в безопасности", — считает Саид Гафуров.

По его мнению, одно подземное испытание способно кардинально изменить баланс сил и стать фактором сдерживания в регионе.

