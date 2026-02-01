Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение

Правда ТВ » Точка зрения

Декрет нужно начинать не с установленного срока, а сразу после регистрации беременности, убеждён первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он назвал и другие механизмы, которые, по его мнению, могут стимулировать рождаемость.

Первые месяцы беременности становятся серьёзным испытанием для женщины, поэтому ей жизненно необходим отдых.

"Она первые три месяца просто не способна работать, отпустите её домой, дайте возможность ей спокойно пережить этот первый очень важный период", — сказал Павел Пожигайло.

Эксперт считает, что государство должно взять на себя финансовую нагрузку и компенсировать работодателям потери.

"Что должно делать государство? Оно должно просто возместить работодателю Выпадающий доход. Вот и всё", — отметил Павел Пожигайло.

Он также предложил использовать налоговую систему как инструмент мотивации для многодетных семей и бизнеса.

"Если у меня 8 детей, ну оставьте мне 2 процента", — считает Павел Пожигайло.

Кроме того, в числе инициатив может быть расширение возможностей для женщин получать образование по специальностям, которые позволяют работать дистанционно. По мнению эксперта, это поможет матерям сохранять профессиональную активность даже во время ухода за ребёнком.

Полная запись разговора с Павлом Пожигайло будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
