Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости

Россия может выйти из "человейников" и демографической ямы, если семья получит дом, стабильный доход и чёткое распределение ролей, считает первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло. Подробно о мерах повышения рождаемости он рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Павел Пожигайло подробно остановился на подходе к переселению семей из крупных городов и созданию условий для жизни в собственном доме.

"Если, например, одновременно решается вопрос, что люди переезжают в "одноэтажную" Америку или в свои дома, где ипотека не больше 1 процента. Это вот осмысленно говорю, да, где действительно можно войти в программу и, скажем, родить четырех-пятерых детишек, списав основное тело этого кредита, как в столыпинские времена", — сказал эксперт.

По его мнению, подобные меры должны сопровождаться сохранением доходов семьи и возможностью для родителей полноценно выполнять свои роли.

"В целом это возвращение к ролевой функции мужчины, это возвращение к возможности обеспечить, собственно, семью там не только из трёх, из четырёх, а может быть, из восьми, как у нас с супругой, детей", — отметил Павел Пожигайло.

Эксперт подчеркнул, что важным элементом государственной политики должно стать создание условий, при которых женщина может спокойно посвятить время ребёнку в первые годы его жизни.

"Это для неё очень важный и тонкий период, когда есть возможность у неё, не отвлекаясь ни на что на другое, просто побыть со своим ребёночком, погулять, покормить, пообщаться с ним, там вместе послушать музыку — это крайне важно для будущей судьбы, собственно, этого ребёнка", — пояснил Павел Пожигайло.

Полная запись разговора с Павлом Пожигайло будет доступна на видеоканале Правда ТВ.