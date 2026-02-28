Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой

Правда ТВ » Точка зрения

Льготная ипотека и жизнь в "человейниках" превращают мужчину из добытчика в лишнего участника семьи, считает первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло. О том, как меняются гендерные роли и почему это бьёт по демографии, он рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По мнению Павла Пожигайло, современная модель равенства разрушает баланс внутри семьи и лишает её устойчивости.

"Плоская модель равенства мужчины и женщины, она, к сожалению, не даёт вот той золотой середины. Она, эта середина проскакивается, женщина становится вот такой обеспечивающей" — отметил Павел Пожигайло.

Эксперт убеждён, что утрата мужской ролевой функции напрямую влияет на сохранность брака.

"Ролевая функция мужчины как добытчика — это не пустой звук, это основа семьи. Если он начинает деградировать, если возникает вот так называемая энтропия этих семейных отношений, то в конечном итоге этот мужчина просто пропадает", — считает Павел Пожигайло.

Отдельной проблемой он назвал экономические реалии, в том числе условия даже по льготной ипотеке.

"6 процентов семейная ипотека, 55 м квартира, 12 млн рублей. Это 140 тысяч в месяц. Это обычная, вот обычная ситуация любой рядовой семьи", — пояснил Павел Пожигайло.

Таким образом, высокая финансовая нагрузка вынуждает работать обоих родителей и меняет привычную модель распределения ролей. Дополнительное давление создают крупные города и плотная застройка, которые нивелируют прежние естественные преимущества мужчины и трансформируют семейную структуру.

Полная запись разговора с Павлом Пожигайло будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Уши есть не только у стен: как реклама узнаёт о планах раньше поискового запроса
