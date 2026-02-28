Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой

Льготная ипотека и жизнь в "человейниках" превращают мужчину из добытчика в лишнего участника семьи, считает первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло. О том, как меняются гендерные роли и почему это бьёт по демографии, он рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По мнению Павла Пожигайло, современная модель равенства разрушает баланс внутри семьи и лишает её устойчивости.

"Плоская модель равенства мужчины и женщины, она, к сожалению, не даёт вот той золотой середины. Она, эта середина проскакивается, женщина становится вот такой обеспечивающей" — отметил Павел Пожигайло.

Эксперт убеждён, что утрата мужской ролевой функции напрямую влияет на сохранность брака.

"Ролевая функция мужчины как добытчика — это не пустой звук, это основа семьи. Если он начинает деградировать, если возникает вот так называемая энтропия этих семейных отношений, то в конечном итоге этот мужчина просто пропадает", — считает Павел Пожигайло.

Отдельной проблемой он назвал экономические реалии, в том числе условия даже по льготной ипотеке.

"6 процентов семейная ипотека, 55 м квартира, 12 млн рублей. Это 140 тысяч в месяц. Это обычная, вот обычная ситуация любой рядовой семьи", — пояснил Павел Пожигайло.

Таким образом, высокая финансовая нагрузка вынуждает работать обоих родителей и меняет привычную модель распределения ролей. Дополнительное давление создают крупные города и плотная застройка, которые нивелируют прежние естественные преимущества мужчины и трансформируют семейную структуру.

