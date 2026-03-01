Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии

Семья — это первая модель мира для ребёнка, и от того, есть ли в ней отец, зависит гораздо больше, чем принято думать, заявил первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он связал тему рождаемости с воспитанием и трансформацией мужских и женских ролей.

По словам эксперта, демография — это очень серьёзный, сложный, многосложный процесс, сопоставимый по масштабу с атомным проектом. Речь идёт не только о цифрах, но и о том, какие установки ребёнок впитывает с первых лет жизни.

"Потому что у нас каждый, скажем, четвёртый ребёнок сегодня растёт в неполной семье, 8 млн детей — это ещё раз говорю, каждый четвёртый, 90 процентов растут с мамой без папы, да?" — отметил Павел Пожигайло.

Он также добавил, что отсутствие отцовского участия влияет на формирование мужской ответственности, а затем отражается на способности создавать устойчивые семьи. Таким образом, изменение ролевых функций — это процесс, который проявляется не сразу, а через поколения.

"Ну и, соответственно, конечно, вопрос, как вернуть нормальные, полноценные ролевые функции мужчины и ролевые функции женщины. Конечно, там никаким приказом или законом этот вопрос не решить", — сказал Павел Пожигайло.

