Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны

Модель семьи, в которой мать спешит на работу, а отец остаётся кормить младенца из бутылочки, может обернуться долгосрочными демографическими последствиями, считает первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Российской Федерации Павел Пожигайло. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru он прокомментировал смену ролей в семье и её возможное влияние на рождаемость и здоровье детей.

По мнению Павла Пожигайло, сегодня всё чаще складывается ситуация, при которой женщина вынуждена работать — в том числе из-за ипотеки и финансовых обязательств, — тогда как мужчина оказывается временно не трудоустроен и занимается ребёнком. Особую тревогу у эксперта вызывает ранний отказ от грудного вскармливания.

"Ребёнка, например, посадить там в месяц или в два на искусственное питание, просто надо понимать, что это удар по его здоровью на всю его жизнь, да?", — считает Павел Пожигайло.

Он подчеркнул, что материнское молоко невозможно полноценно заменить.

"Никакое искусственное питание не заменит материнское молоко и, соответственно, с которым идёт и иммунитет, и все необходимые там вещества, и так далее", — отметил Павел Пожигайло.

По мнению эксперта, в раннем возрасте формируется и эмоциональная связь ребёнка с матерью.

"Он чувствует маму, он чувствует её тепло. То есть идёт формирование его, его будущей ментальности, отношение к женщине и отношение к матери", — считает Павел Пожигайло.

Эксперт также высказал опасения, что подобные изменения могут отражаться и на уровне рождаемости, которая сегодня остаётся низкой.

Полная запись разговора с Павлом Пожигайло будет доступна на видеоканале Правда ТВ.