Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов

Обычная SIM-карта способна открыть доступ к вашему "умному дому", предупредил генеральный директор компании по кибербезопасности ООО "АСИЕ-групп" Сергей Рысин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт рассказал, какие меры действительно помогают защитить аккаунты, мессенджеры и подключённые устройства.

Базовые принципы цифровой гигиены остаются неизменными.

"Для всех этих систем необходимо делать сложные пароли. Второе — необходимо всегда защищаться двухфакторной аутентификацией. И не используйте одинаковые пароли в разных системах", — сказал Сергей Рысин.

Эксперт обратил внимание и на способ получения второго фактора подтверждения.

"Те устройства, на которые приходит второй фактор, вот этот второй пароль, лучше делать через eSIM. Она удобна тем, что встраивается внутрь устройства, и даже если вы потеряли это устройство, SIM вытащить нельзя. Физическую симку можно вытащить и приставить новое устройство и получить доступ, грубо говоря... к вашему "умному" дому", — отметил Сергей Рысин.

Отдельно он подчеркнул важность защиты мессенджеров и почты, через которые часто настраивается управление умными устройствами.

"В ваших мессенджерах тоже нужно ставить двухфакторную аутентификацию. Это важно. Такие три правила. Это электронные SIM-карты, это сложные пароли и двухфакторная аутентификация везде", — пояснил Сергей Рысин.

Говоря о сборе данных умными устройствами, эксперт отметил, что законодательство пока не успевает за развитием технологий. От появления новых решений до их правового оформления проходит несколько лет, а контроль над собираемой информацией фактически остаётся у владельцев и создателей устройств.

При этом, как считает Рысин, жители мегаполисов редко готовы отказаться от цифрового комфорта: удобство и экономия времени перевешивают риски.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
