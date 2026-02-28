Уши есть не только у стен: как реклама узнаёт о планах раньше поискового запроса

Смартфоны и умные колонки могут слышать всё, что происходит вокруг, и передавать эти данные на удалённые серверы. Генеральный директор компании по кибербезопасности ООО "АСИЕ-групп" Сергей Рысин рассказал в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru, куда передаются эти данные.

Современные гаджеты с микрофонами способны обрабатывать аудиоданные в режиме реального времени.

"Они анализируются на лету, передаются дальше специальным серверам, которые предоставляют нам уже более предметную и интересующую нас рекламную информацию", — сказал Сергей Рысин.

Эксперт уточнил, что речь идёт не только о целевых запросах пользователя, но и о фоновой информации. В пользовательских соглашениях обычно прописано право производителя передавать третьим лицам обезличенные данные с идентификатором устройства для маркетинговых целей и улучшения сервисов.

"В договоре-оферте, который у нас заключается с владельцами, с компанией-производителем этого устройства, указывается, что они имеют право передавать третьим лицам обезличенную информацию с идентификатором устройства, с которого эта информация поступила. Для формирования целевого маркетинга, целевой рекламы и улучшения качества сервисов", — считает Сергей Рысин.

Полностью отказаться от такой передачи данных сегодня практически невозможно, поскольку устройства работают через интернет и облачные серверы.

Отдельное внимание эксперт уделил рискам взлома.

"Эта возможность есть у всех устройств", — подчеркнул Сергей Рысин.

Он отметил, что крупные компании в сфере кибербезопасности регулярно проводят исследования и докладывают о потенциальных уязвимостях умных колонок, бытовой техники и других элементов так называемого интернета вещей.

Полная запись разговора с Сергеем Рысиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.