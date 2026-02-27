Цифровая эпоха научила скрывать чувства: одно слово стало маркером выгорания

Фраза "всё нормально" всё чаще звучит вместо настоящих эмоций, констатировала нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова. В программе "Точка зрения" на Pravda. Ru она рассказала, как постоянный поток смешного и трогательного контента притупляет чувства и мешает справляться с трудностями.

По мнению Светланы Колобовой, привычка автоматически отвечать "нормально" и не задумываться о своих чувствах — тревожный сигнал.

"Да, то есть вы едете на автопилоте и вы вообще не задумываетесь, что ответить, как ответить, да. То есть это такие автоматические действия", — сказала Светлана Колобова.

Эксперт отметила, что в эпоху постмодерна смеяться принято буквально над всем, и это постепенно меняет отношение к собственным переживаниям.

"Ну то есть вот как бы вот эта вот концепция, что всё становится смешным и ничего на самом деле не существует. Это прямо вот то, что мы можем замечать, потому что этого слишком много, и смешно всё. Реально то, что мы раньше ценили, да, вот то, что было нам дорого так или иначе, всё становится предметом смеха", — считает Светлана Колобова.

По её мнению, за постоянным потоком юмора и иронии скрывается более серьёзная проблема — снижение способности проживать собственные эмоции и справляться с трудностями.

"Поэтому, конечно же, человек должен быть уже там ко взрослому возрасту натренирован справляться с этими трудностями. А он не может. Соответственно, что он делает? Либо уходит в какую-то там фрустрацию, либо там бежит немедленно к психологу, кричит: спасите, помогите! Либо бежит за какими-то там таблетками, либо всё это заедает, что-то начинает с собой сразу делать", — отметила Светлана Колобова.

Отдельно специалист обратила внимание на эффект сопереживания в соцсетях. Эмоциональная вовлечённость в чужие истории не всегда укрепляет психику.

"Ну, отлично, ты сопереживаешь миллиону каких-то невнятных людей, понимаете? Но при этом ты не сопереживаешь себе, своей жизни, своим близким", — подчеркнула Светлана Колобова.

Как объяснила эксперт, постоянный поток тревожных историй может приводить к вторичной травматизации и подрывать эмоциональную регуляцию.

