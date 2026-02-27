Литература с болевым синдромом: почему мозг просит пощады уже на третьей странице

Попытка прочитать серьёзный роман у современного человека может обернуться почти физической болью, заявила нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова. О том, почему мозг разучивается выдерживать длинные тексты и требует постоянной смены стимулов, специалист рассказала в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По словам эксперта, проблема гораздо глубже обычной рассеянности.

"Мы говорим не просто про потерю концентрации, у нас атрофия концентрации. То есть я бы говорила жёстче. То есть это полная атрофия концентраций", — отметила Светлана Колобова.

Она подчеркнула, что всё чаще взрослые приходят с жалобами на симптомы, похожие на СДВГ. Это не всегда означает наличие диагноза, однако снижение способности удерживать внимание становится массовым явлением.

Изменился и сам способ потребления информации: мозг привыкает к быстрой смене стимулов и перестаёт выдерживать размеренный ритм повествования.

"Если вы вечером придёте домой и попробуете просто проведите такой эксперимент, откройте, ну вот какую-то серьёзную там книгу длинную. Роман, да, или, собственно, хоть Сенеку какого-нибудь, философа почитайте. То есть вам будет физически больно", — считает Светлана Колобова.

Особенно ярко, по её наблюдениям, это проявляется у подростков. Медленное развитие сюжета, большое количество описаний и диалогов без активного действия становятся для них почти непреодолимыми.

"То есть они не капризничают, они реально не могут. Точно так же — взрослые люди", — подчеркнула Светлана Колобова.

При этом на работе взрослые вынуждены сохранять фокус из-за требований работодателей, что нередко приводит к переработкам и дополнительной нагрузке на психику.

Полная запись разговора с Светланой Колобовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.