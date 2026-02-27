Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Литература с болевым синдромом: почему мозг просит пощады уже на третьей странице

Правда ТВ » Точка зрения

Попытка прочитать серьёзный роман у современного человека может обернуться почти физической болью, заявила нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова. О том, почему мозг разучивается выдерживать длинные тексты и требует постоянной смены стимулов, специалист рассказала в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По словам эксперта, проблема гораздо глубже обычной рассеянности.

"Мы говорим не просто про потерю концентрации, у нас атрофия концентрации. То есть я бы говорила жёстче. То есть это полная атрофия концентраций", — отметила Светлана Колобова.

Она подчеркнула, что всё чаще взрослые приходят с жалобами на симптомы, похожие на СДВГ. Это не всегда означает наличие диагноза, однако снижение способности удерживать внимание становится массовым явлением.

Изменился и сам способ потребления информации: мозг привыкает к быстрой смене стимулов и перестаёт выдерживать размеренный ритм повествования.

"Если вы вечером придёте домой и попробуете просто проведите такой эксперимент, откройте, ну вот какую-то серьёзную там книгу длинную. Роман, да, или, собственно, хоть Сенеку какого-нибудь, философа почитайте. То есть вам будет физически больно", — считает Светлана Колобова.

Особенно ярко, по её наблюдениям, это проявляется у подростков. Медленное развитие сюжета, большое количество описаний и диалогов без активного действия становятся для них почти непреодолимыми.

"То есть они не капризничают, они реально не могут. Точно так же — взрослые люди", — подчеркнула Светлана Колобова.

При этом на работе взрослые вынуждены сохранять фокус из-за требований работодателей, что нередко приводит к переработкам и дополнительной нагрузке на психику.

Полная запись разговора с Светланой Колобовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.