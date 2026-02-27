Короткие видео меняют сознание: каждые 15 секунд запускается то, что трудно остановить

Короткие видео запускают в мозге режим непрерывной дофаминовой стимуляции, предупредила нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт рассказала, как формат шортс незаметно перестраивает нейронные связи и подавляет критическое мышление.

Из-за таких роликов человек оказывается в замкнутом цикле микровознаграждений, который работает независимо от его воли.

"То есть это такая бесконечная петля дофаминовых микростимуляторов, которые перестраивают нейронные связи в нашем мозге независимо вообще от нас. То есть это самое страшное, что нам кажется, что ничего не происходит. А на самом деле алгоритмы работают", — отметила Светлана Колобова.

Эксперт подчеркнула, что человеческий мозг эволюционно не рассчитан на столь частые "лёгкие" стимулы. Раньше дофамин был результатом усилий и действий, теперь же он вырабатывается почти автоматически — достаточно просто переключить ролик.

"Наш мозг вообще не приспособлен к такому количеству халявного дофамина. Это видео даёт нам вброс дофамина буквально каждые 15-30 секунд. И мы буквально подсаживаемся на это", — считает нейропсихолог.

Особую тревогу вызывает то, что короткий формат не оставляет пространства для анализа. Информация мелькает, не проходя через фильтр осмысления.

"Видео, которое длится 15-30 секунд, — мы не успеваем его осознать. У нас не включается критическое мышление. Что это было, мы не знаем", — подчеркнула Светлана Колобова.

В таких условиях возрастает риск манипуляций: пользователь не успевает проверить источник и зачастую не понимает, перед ним живой человек или цифровой аватар.

