Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений

Пугаться мессенджера MAX нет никаких оснований, считает российский деятель IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. В программе Инны Новиковой "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru он объяснил, почему скандалы вокруг приложения — это скорее медийная история, чем техническая проблема.

С точки зрения разработки MAX ничем принципиально не отличается от ведущих мировых мессенджеров.

"Ничем вообще не существует принципиальных отличий между разработками MAX, Telegram, WhatsApp*. Один и тот же уровень, одна и та же квалификация, те же программисты, те же библиотеки безопасности. Ничего там нет ни нового, ни выдающегося, надо просто соблюдать правильную историю", — отметил Герман Клименко.

Он подчеркнул, что продукт создавался достаточно быстро, а решение писать его заново было связано с юридическими особенностями. При этом основные сложности, по его мнению, возникли не в коде, а в управлении проектом и его публичном сопровождении.

Отдельно Клименко прокомментировал распространившиеся сообщения о якобы "самоустановке" приложения.

"Чтобы самоустановился, простите, это Google Play должен сломаться или Apple, либо магазин Apple. Да, при чём здесь Макс вообще? Причём мы с вами понимаем, что ничего нигде нет", — сказал Герман Клименко.

Эксперт считает, что вокруг MAX была развернута информационная волна, которая усилила недоверие пользователей. Однако технических оснований для страхов нет.

*WhatsApр принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

