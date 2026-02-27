Международный суд ООН стал полем боя: почему промедление России изменило ритм процесса

Запоздалое обращение в Международный суд ООН изменило процессуальную позицию России, считает юрист, публицист Юрий Городненко. О международном признании действий РФ и юридической логике разбирательства эксперт рассказал в эфире авторской программы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора".

По мнению Юрия Городненко, задача добиться международного признания действий России была обозначена президентом с самого начала спецоперации. Однако юридическое оформление этой позиции на международной площадке произошло лишь спустя несколько лет.

"Вообще, конечно, абсурдно то, что иск подан уже на четвёртом году СВО. Почему? Потому что такая задача была поставлена президентом, как ни странно, в момент начала самой СВО", — сказал Юрий Городненко.

Эксперт напомнил, что речь шла не только о защите жителей Донбасса, но и о международно-правовом признании действий России. Для этого существуют два механизма.

"Международное признание законности действий Российской армии и, соответственно, присоединения российских территорий новых к России может происходить двумя способами. Или это Совет Безопасности ООН, в котором, понятно, никогда ни Англия, Франция и США не проголосуют. Или второй — это Международный суд ООН, который разбирает споры между государствами", — отметил эксперт.

Городненко подчеркнул, что Украина первой инициировала судебный процесс, оспорив обоснование действий России через тезис о геноциде жителей Донбасса. Это позволило Москве включиться в разбирательство и представить собственные аргументы. Однако затягивание подачи встречных материалов усложнило работу российских юристов, считает эксперт.

"Потому что они фактически теперь вынуждены оправдываться. Украина обвинила в том, что "вы незаконно заявляете о геноциде жителей Донбасса", а мы, получается, теперь как оправдываемся, доказывая, что нет, мы законно обосновываем наши действия геноцидом жителей Донбасса", — подчеркнул Юрий Городненко.

Эксперт также допустил, что итоговое решение суда может содержать оговорки и будет зависеть от полноты представленной аргументации.

