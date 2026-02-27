Telegram стал для бизнеса любовью с первого уведомления: в чём его секрет

Вокруг Telegram в России выросла целая индустрия — от рекламы до управления сетями АЗС. Российский деятель IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru объяснил, почему мессенджер стал инфраструктурой для малого и среднего бизнеса .

Эксперт обратил внимание, что сервис активно зарабатывает — на рекламе, подписках и платных функциях, а в России доля коммерческой аудитории заметна. При этом на базе мессенджера уже построены полноценные бизнес-процессы.

"Здесь на чат-ботах построена огромная индустрия. Прям у меня есть хороший приятель, у него сеть бензоколонок, всё выстроено на Telegram-ботиках. Вот он сидит, кушает, и ему Telegram-ботики присылают уведомления: такая-то бензоколонка, такой-то объём продаж", — рассказал Клименко.

По его мнению, для малого и среднего бизнеса Telegram стал сравнительно недорогим инструментом продвижения и управления. Более того, пользователи нередко эмоционально привязываются к цифровым платформам, связывая с ними свои проекты и доходы.

Полная запись разговора с Германом Клименко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.