Гражданство получено, а барьеры никуда не делись: где система не успевает за статусом

Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

Получение российского гражданства не всегда означает автоматическое решение всех жизненных вопросов, отметил юрист и публицист Юрий Городненко. О правовых несостыковках и необходимости системных изменений он рассказал в эфире авторской программы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора".

Юрий Городненко привёл личный пример, связанный с оформлением гражданства в 2014 году.

"Я тоже в четырнадцатом году получил гражданство, тогда не было закона, поэтому по процедуре переселения граждан. В результате получил паспорт гражданина России с правом проживать и работать на территории только Украины", — сказал Юрий Городненко.

По его словам, при трудоустройстве возникала парадоксальная ситуация.

"Естественно, возникла абсурдная ситуация при трудоустройстве, куда ни приходишь, ты должен предоставить разрешение на работу в России. Не разрешение — регистрацию. Документ о постоянной регистрации в России", — отметил эксперт.

Юрист подчеркнул, что вместе с наделением гражданством должны быть обеспечены все базовые направления жизнедеятельности человека.

"Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность человека с получением гражданства и вообще неважно кому. Должно быть внесены изменения в законодательные акты по пятидесяти направлениям", — считает Юрий Городненко.

Он уточнил, что речь идёт о здравоохранении, образовании, социальной помощи, пенсионном обеспечении, земельных и иных вопросах. Без комплексных поправок граждане могут сталкиваться с трудностями даже при обращении в государственные органы из-за отсутствия регистрации.

По мнению эксперта, в России назрела более широкая правовая реформа с созданием системного законодательства, которое устранит существующие противоречия.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
