Дуров мыслит как программист, а государства диктуют правила: чем это грозит Telegram

Павел Дуров мыслит в логике "чёрно-белого кода" и искренне не понимает смысла государственных институтов, заявил российский деятель IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. В авторской программе Инны Новиковой "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru эксперт объяснил, как такое мировоззрение влияет на перспективы Telegram.

По словам Германа Клименко, основатель Telegram остаётся человеком своей профессиональной среды — с чёткой логикой и иным набором ценностей.

"Он обычный программист, он ничем не отличается. У него смещённая шкала ценностей: не ваша, не моя, ни чья-то наша, там дважды два — четыре. Он реально вне нашего с вами эмпирического опыта", — сказал Герман Клименко.

Эксперт подчеркнул, что Дуров иначе воспринимает саму необходимость государства и его институтов.

"Он действительно до сих пор искренне не понимает, зачем нужен губернатор и президент, зачем нужно государство. Он искренне не понимает, зачем Пенсионный фонд", — отметил Герман Клименко.

По оценке Клименко, сейчас основатель Telegram пытается балансировать между разными центрами силы. Однако пространство для манёвра сужается, особенно на фоне уголовного дела во Франции.

"Логика подсказывает, что Павел как-то вывернется, а опыт и наблюдения подсказывает, что ему придётся встать в "стойло". Давайте вот некрасиво скажем: нет — не наше "стойло", а мировое "стойло", которое сейчас обуздывает дикую индустрию нашу", — считает Герман Клименко.

