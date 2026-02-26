Гарантии растворились в формулировках: закону о соотечественниках не хватает мускулов

Закон о соотечественниках сегодня больше напоминает декларацию намерений, чем реальный щит, заявил юрист и публицист Юрий Городненко. В эфире авторской программы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" он объяснил, почему правовой фундамент так и не стал опорой для русских за рубежом.

По мнению Юрия Городненко, проблема кроется не в отдельных нормах, а в отсутствии выстроенной государственной политики. Закон был принят ещё в 1999 году, однако, как считает эксперт, он так и не получил обязательных механизмов реализации.

"В России, к сожалению, не принято законодательство, работающее законодательство о защите и поддержке наших соотечественников. И в этом основная проблема", — отметил Юрий Городненко.

Юрист подчеркнул, что любой правовой акт должен чётко определять субъектов и объекты права, а также предусматривать гарантии исполнения и ответственность. Без этого закон остаётся формальностью.

Особое внимание эксперт уделил программе переселения, которая, по его оценке, вступает в противоречие с изначальной целью закона.

"Закон о соотечественниках для чего принимался? Для того, чтобы стимулировать наших соотечественников, оказавшихся за пределами России, защищать свои права. Программа направлена на то, чтобы наоборот их переселять", — считает Юрий Городненко.

Он добавил, что программа не закрепляет комплекс прав переселенцев — от медицинской помощи до пенсионного обеспечения и трудоустройства. В 2014 году, когда её начали применять к беженцам с Украины, механизм оказался рассчитанным на мирное время и не отвечал чрезвычайным условиям.

По мнению эксперта, после конституционных поправок 2020 года назрела необходимость принятия нового закона, который бы обеспечил реальные, а не декларативные гарантии.

Полная запись разговора с Юрием Городненко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.