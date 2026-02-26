Спокойные дни Telegram сочтены: цифровая реальность меняется быстрее обновлений

Telegram в России вступает в самый сложный этап своего существования, считает российский деятель IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. В эфире авторской программы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" он рассказал, как антимошеннические поправки могут перекроить цифровое пространство страны.

По словам эксперта, отправной точкой стала реплика на прямой линии с президентом — предложение жёстко ударить по мошенническим кол-центрам. После этого, как отметил Клименко, законодательный механизм начал работать в ускоренном режиме.

"В прошлом году было принято 30 постановлений, поправок в законопроекты, и в этом году в Думу буквально недавно сдали ещё 20", — сказал Герман Клименко.

Он подчеркнул, что к процессу подключены Центральный банк, МВД, ФСБ и другие ведомства. Этот пакет мер, по его оценке, способен "перекрыть кислород" мошенникам, но при сохранении анонимных каналов связи эффект будет нивелирован. Эксперт отметил, что речь идёт уже не о локальном конфликте регулятора с отдельной платформой, а о выполнении поручений, за которые придётся отчитываться на самом верху.

"Поэтому я думаю, последний день нормальной работы Telegram в России будет связан с последним исполнением поручений", — отметил Герман Клименко.

При этом он обратил внимание, что Telegram — это не только мессенджер, но и каналы, видеохостинг, чат-боты. Поэтому формат возможных ограничений может оказаться многоуровневым — от частичных блокировок до более жёстких сценариев.

