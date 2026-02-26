Социальные лифты поехали вниз: кто и зачем в 90-е переписал правила успеха на Украине

В 1990-е на Украине запустили новый кадровый конвейер, который развернул социальные лифты в противоположную сторону, заявил юрист, публицист Юрий Городненко. О том, как западные фонды повлияли на формирование новой элиты, он рассказал в эфире авторской программы Инны Новиковой "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru.

Изменения начались в момент распада СССР, когда вместе с прежней системой стали возникать и новые структуры влияния.

"Я как раз по первому образованию историк и поступил на исторический факультет и мог видеть, как это реализовывалось", — рассказал Юрий Городненко .

Он отметил, что в вузах вместо комсомольских организаций появились новые объединения, которые собирали данные о студентах и выстраивали собственную систему продвижения.

"Значит, они собирали через деканаты данные о всех студентах: кто, где, какая социальная ситуация и так далее. И те, кто прибыл из сельской местности и говорил на украинском языке и всячески демонстрировал готовность принимать новую линию, их начинали продвигать каким образом? В начале поездки туда-туда на международные конференции", — отметил эксперт.

В результате, утверждает он, за годы сформировалась новая модель успеха — ориентированная на западный вектор.

"Вот за 30 лет такой способ поведения, когда ориентируешься на тех, кто успешен, а в данном случае был успешным — тот, кто смотрел на Запад, вот такая модель поведения была сформирована и привита нынешнему поколению", — считает Юрий Городненко.

По его мнению, речь шла о долгосрочной перестройке принципов продвижения во власть и государственные структуры, последствия которой ощущаются до сих пор.

Полная запись разговора с Юрием Городненко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.