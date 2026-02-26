Мессенджер без обязательств: старый спор вокруг Telegram выходит за прежние рамки

Telegram в России существовал как параллельная реальность — без оглядки на решения судов и требования регуляторов, считает российский деятель IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. О том, почему десятилетний конфликт вокруг мессенджера выходит на новый уровень, он рассказал в авторской программе главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора".

Клименко напомнил, что свою позицию обозначил ещё в период работы советником, когда споры вокруг платформы только набирали обороты.

"Telegram либо будет сотрудничать с государством, либо будет закрыт", — сказал Герман Клименко.

Тем не менее, за прошедшие десять лет Telegram так и не стал частью российской юридической системы.

"Telegram за это время не выполнил ни одного решения суда Российской Федерации, ни одного закона. Вообще не существует. Вы мне не покажете ни одного закона, который бы Telegram выполнил", — отметил Герман Клименко.

Эксперт подчеркнул, что многие зарубежные цифровые площадки, даже находясь в сложных политических условиях, выстраивают прагматичный диалог с регулятором: при блокировке отдельных материалов они ограничивают к ним доступ для российских пользователей. Telegram выбрал иную стратегию — держать дистанцию и действовать по собственным принципам.

Клименко также обратил внимание на изменения в европейском цифровом регулировании и отметил, что прежнее противостояние долго воспринималось как локальный конфликт с Роскомнадзором. Теперь же ситуация перестала быть частной историей одного ведомства.

Полная запись разговора с Германом Клименко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.