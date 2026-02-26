Советская власть сшивала Украину заводскими нитками: почему на западе шов разошёлся

Советская власть десятилетиями "вшивала" Украину в общее пространство — через заводы, язык и новые кадры. Юрист, публицист Юрий Городненко в эфире авторской программы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" рассказал о том, почему на западе страны эта политика не дала результат.

Эксперт напомнил, что исторически российская политика в отношении национальных окраин была направлена на интеграцию малых народов и этнических групп в состав единой нации. По его словам, в восточной и центральной частях Украины эта линия дала ощутимые результаты.

"Исторически российская политика заключалась в том, чтобы интегрировать малые народы, этнические группы в состав большой-большой единой нации. И такая политика была достаточно успешна", — отметил Юрий Городненко.

Эксперт подчеркнул, что в советский период жители востока и центра Украины не ощущали принципиальной разницы с другими регионами страны. Однако на Западной Украине аналогичная политика начала реализовываться значительно позже — лишь с конца 1940-х годов.

Городненко обратил внимание на то, что интеграция сопровождалась не только продвижением русской культуры и языка, но и экономическими мерами. В западные регионы переносились крупные предприятия, вместе с которыми переезжали специалисты из РСФСР.

"Вместе с предприятиями переезжали и жители РСФСР. Причём приезжали наиболее талантливые специалисты", — сказал Юрий Городненко.

К периоду перестройки во Львове доля русских составляла более 11-12% населения, и эта община занимала ключевые позиции в промышленности и наукоёмких производствах. Предполагалось, что она станет ориентиром для остального населения и ускорит интеграционные процессы.

При этом публицист считает, что стратегически такая линия была продуманной, однако её реализация оказалась непоследовательной, что в дальнейшем повлияло на развитие событий.

Полная запись разговора с Юрием Городненко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.