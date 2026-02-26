Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Астана тянется к Вашингтону: геополитический разворот или игра на нервах соседей

Правда ТВ » Точка зрения

Рост американского присутствия в энергетике и добыче редкоземельных металлов Казахстана не означает смены стратегической опоры страны, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин. В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru он оценил, что стоит за сближением Астаны и Вашингтона.

По словам эксперта, формат отношений между руководством Казахстана и США — вопрос суверенного выбора.

"Токаевы приходят и уходят, а казахстанский народ остаётся. Мы не можем, что называется, вмешиваться в уровень отношений Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа. Это на самом деле, ну, действительно суверенное право суверенного Казахстана", — сказал Андрей Грозин.

Он отметил, что усиление американских позиций в стратегических отраслях официально не приветствуется ни в России, ни в Китае. Однако публичной критики нет — в условиях быстро меняющегося мира стороны предпочитают осторожность.

Грозин усомнился, что экономическая экспансия США способна изменить фундаментальный расклад.

"Но от этого, скажем так, американская позиции существенно не изменится, потому что Казахстан никуда не "уедет" от России", — отметил эксперт.

По его оценке, республика продолжит привычную модель балансирования между центрами силы.

"Это их многовекторная политика, они ведут себя как всегда", — считает Андрей Грозин.

Полная запись разговора с Андреем Грозиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Миротворческая миссия пахнет порохом: шаг Казахстана в Газу может оказаться необратимым
Миротворческая миссия пахнет порохом: шаг Казахстана в Газу может оказаться необратимым
Экология вместо санкций: под заботой о планете может скрываться новый расчёт
Экология вместо санкций: под заботой о планете может скрываться новый расчёт
Удары по экспорту нефти из Казахстана дали странный эффект — попали не по бюджету
Удары по экспорту нефти из Казахстана дали странный эффект — попали не по бюджету
Экопротест бьёт по нефти выборочно: Россия и Норвегия столкнулись с разным давлением
Экопротест бьёт по нефти выборочно: Россия и Норвегия столкнулись с разным давлением
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.