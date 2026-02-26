Астана тянется к Вашингтону: геополитический разворот или игра на нервах соседей

Рост американского присутствия в энергетике и добыче редкоземельных металлов Казахстана не означает смены стратегической опоры страны, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин. В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru он оценил, что стоит за сближением Астаны и Вашингтона.

По словам эксперта, формат отношений между руководством Казахстана и США — вопрос суверенного выбора.

"Токаевы приходят и уходят, а казахстанский народ остаётся. Мы не можем, что называется, вмешиваться в уровень отношений Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа. Это на самом деле, ну, действительно суверенное право суверенного Казахстана", — сказал Андрей Грозин.

Он отметил, что усиление американских позиций в стратегических отраслях официально не приветствуется ни в России, ни в Китае. Однако публичной критики нет — в условиях быстро меняющегося мира стороны предпочитают осторожность.

Грозин усомнился, что экономическая экспансия США способна изменить фундаментальный расклад.

"Но от этого, скажем так, американская позиции существенно не изменится, потому что Казахстан никуда не "уедет" от России", — отметил эксперт.

По его оценке, республика продолжит привычную модель балансирования между центрами силы.

"Это их многовекторная политика, они ведут себя как всегда", — считает Андрей Грозин.

Полная запись разговора с Андреем Грозиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.