Удары по экспорту нефти из Казахстана дали странный эффект — попали не по бюджету

Наибольшие потери от ударов по инфраструктуре экспорта казахстанской нефти несут западные нефтяные корпорации, а не бюджет республики, заявил заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин. В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт разъяснил, как атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума отражаются на доходах компаний и на положении Астаны.

После выхода нефти из месторождений Кашаган, Тенгиз и Карачаганак она становится собственностью международных консорциумов, где ведущие позиции занимают западные структуры. Именно они, по оценке эксперта, и несут основной экономический ущерб из-за перебоев с поставками.

"Но основные потери несут, конечно, западные, американские, в первую очередь корпорации", — сказал Андрей Грозин.

Эксперт отметил, что Казахстан также теряет часть доходов: сокращение добычи означает снижение выплат по соглашениям о разделе продукции и уменьшение поступлений в бюджет. Это вынуждает корректировать расходы, включая социальные и оборонные статьи.

Грозин напомнил о событиях января 2022 года, указав на уязвимость политических позиций руководства страны.

"Ему наглядно продемонстрировали в январе двадцать второго года, насколько слабы его позиции, как легко ему могут создать проблемы", — считает Андрей Грозин.

По мнению эксперта, зависимость от транснациональных энергетических корпораций остаётся значимым фактором внешнего давления и принятия решений.

