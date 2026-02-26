Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Удары по экспорту нефти из Казахстана дали странный эффект — попали не по бюджету

Правда ТВ » Точка зрения

Наибольшие потери от ударов по инфраструктуре экспорта казахстанской нефти несут западные нефтяные корпорации, а не бюджет республики, заявил заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин. В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт разъяснил, как атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума отражаются на доходах компаний и на положении Астаны.

После выхода нефти из месторождений Кашаган, Тенгиз и Карачаганак она становится собственностью международных консорциумов, где ведущие позиции занимают западные структуры. Именно они, по оценке эксперта, и несут основной экономический ущерб из-за перебоев с поставками.

"Но основные потери несут, конечно, западные, американские, в первую очередь корпорации", — сказал Андрей Грозин.

Эксперт отметил, что Казахстан также теряет часть доходов: сокращение добычи означает снижение выплат по соглашениям о разделе продукции и уменьшение поступлений в бюджет. Это вынуждает корректировать расходы, включая социальные и оборонные статьи.

Грозин напомнил о событиях января 2022 года, указав на уязвимость политических позиций руководства страны.

"Ему наглядно продемонстрировали в январе двадцать второго года, насколько слабы его позиции, как легко ему могут создать проблемы", — считает Андрей Грозин.

По мнению эксперта, зависимость от транснациональных энергетических корпораций остаётся значимым фактором внешнего давления и принятия решений.

Полная запись разговора с Андреем Грозиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Экопротест бьёт по нефти выборочно: Россия и Норвегия столкнулись с разным давлением
Экопротест бьёт по нефти выборочно: Россия и Норвегия столкнулись с разным давлением
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
Фронт переплавил сочувствие в жёсткость: гуманизм первых дней не выдержал реальности
Фронт переплавил сочувствие в жёсткость: гуманизм первых дней не выдержал реальности
Один и тот же скальпель — две реальности: что скрывается за фасадами новых больниц
Политические решения доходят до передовой иначе: этот вопрос не даёт покоя солдатам
Политические решения доходят до передовой иначе: этот вопрос не даёт покоя солдатам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.