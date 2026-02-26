Миротворческая миссия пахнет порохом: шаг Казахстана в Газу может оказаться необратимым

Идея отправить казахстанских миротворцев в Газу может обернуться не внешнеполитическим успехом, а тяжёлым ударом по самой Астане, считает заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин. О рисках возможной миссии и её последствиях для Казахстана эксперт рассказал в программе "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Андрей Грозин напомнил, что участие казахстанских военных в зарубежных операциях уже имело место, но речь шла о миссиях под эгидой ООН. По его словам, такие форматы "худо-бедно, но могут быть объяснены с точки зрения международного права".

Совсем иная ситуация складывается вокруг так называемого Совета мира.

"А вот этот вот Совет Мира, он ведь, ну, мягко говоря, очень странная организация, не имеющая абсолютно никаких законодательных норм", — отметил Андрей Грозин.

Он подчеркнул, что даже в Соединённых Штатах к этой структуре возникают серьёзные вопросы.

По оценке эксперта, возможное размещение контингентов в Газе будет выглядеть крайне неоднозначно.

"Поэтому, да, я согласен, это будет напоминать оккупацию, это будет напоминать решение проблем, которые решает, пытается по-своему решить Израиль в Газе руками формально мусульманских государств", — считает Андрей Грозин.

Наибольшую тревогу у специалиста вызывают возможные боевые столкновения.

"Скорее всего начнут стрелять в казахстанских военных. С учётом того, что казахстанских миротворцев мало и подготовка их, опять же, я дипломатично говорю, вызывает серьёзные вопросы. Потери скорее всего будут большие", — сказал Андрей Грозин.

По его мнению, в случае серьёзных потерь это может создать серьёзные внутриполитические проблемы для президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на фоне продолжающихся реформ и сохраняющихся внутренних противоречий.

Полная запись разговора с Андреем Грозиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.