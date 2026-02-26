Экология вместо санкций: под заботой о планете может скрываться новый расчёт

Экология может превратиться в новый фронт внешнего давления на Россию, предупредил соучредитель и сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов. В эфире программы "Точка зрения" Pravda. Ru эксперт спрогнозировал, насколько реальны риски использования экологической повестки в геополитике.

В ходе эфира речь зашла о возможном создании экологической организации, которая могла бы системно поднимать тему глобального загрязнения, в том числе замусоренности Атлантического океана. По мнению участников беседы, воды Гольфстрима переносят мусор к российским берегам, однако механизмов международной ответственности фактически нет.

Борисов не исключил, что экологическая повестка может быть использована как инструмент внешнеполитического давления.

"Я думаю, что экология станет инструментом борьбы с Россией после завершения, дай бог, да, СВО. Если раньше нас сейчас, например, обвиняли в угрозе для национальных меньшинств, для национальных республик — мы являлись такой игрушкой для битья для Европы — то сейчас может быть использована экологическая тема", — сказал Василий Борисов.

Эксперт подчеркнул, что подобные сценарии уже просматриваются в международной практике.

"Есть такой термин — ESG. Экология — социальная сфера управления. И вот этот ESG подход, он, например, влиял на облигационные займы компаний. Если у тебя плохо выстроена вот эта политика, то тебе могут не дать денег либо дать их под более высокий процент. То есть вот эта гуманитарно-экологическая тематика уже влияет на бизнес", — отметил Борисов.

По его мнению, экологическая проблематика способна стать новым направлением геополитического противостояния наряду с гуманитарной и правовой повесткой.

Полная запись разговора с Василием Борисовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.