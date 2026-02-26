Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Экопротест бьёт по нефти выборочно: Россия и Норвегия столкнулись с разным давлением

Громкие атаки на российские нефтяные платформы и почти символические акции против норвежских — это не случайность, считает соучредитель и сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов. В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, как формируется экологическая повестка и почему в ней действуют двойные стандарты.

По мнению эксперта, экологические организации сыграли значительную роль в формировании общественного сознания.

"Они воспитали поколение людей, которые думают экологически. Они их потом использовали, неважно. Но они сделали, конечно, великую вещь, они в большой массе нашего народа проявили экологическое мышление, оно необходимо было, да?" — отметил Василий Борисов.

Однако впоследствии, считает он, часть подобных структур стала действовать как лоббистские организации. Борисов напомнил о резонансной акции против российской нефтяной платформы.

"Одна из этих экологических организаций устроила наезд на одну нашу нефтяную платформу. Там с лодками, с видеокамерами, их было много, они были взяты нашими пограничниками, так сказать, об этом был ещё серия сюжетов в мировых новостях", — рассказал он.

При этом аналогичная акция против норвежской платформы выглядела значительно скромнее.

"Это один или два человека на маленькой надувной лодочке на вёслах подплыли к этой компании и разместили небольшой плакатик. Ну то есть вот разница подхода к русской нефтяной платформе и норвежской нефтяной платформе — как говорили в Одессе, две большие разницы", — подчеркнул Борисов.

Эксперт также затронул тему влияния через культурную среду, включая фестивальное кино, где, по его мнению, формируется контрастный образ России и стран Скандинавии. При этом он подчеркнул, что наличие экологических проблем в стране отрицать нельзя.

"Я не отрицаю, что у нас есть экологические проблемы. Они у нас есть. Да, это априори, да. И нам надо потихонечку их решать", — резюмировал Василий Борисов.

Полная запись разговора с Василием Борисовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
