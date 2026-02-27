Судьба океана держится на одном плавнике: отлов косатки запускает опасный перекос

Потеря косатки в дикой природе способна изменить не только судьбу всей стаи. Соучредитель и сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru объяснил, почему отлов этих животных отражается ещё и на состоянии океана.

Киты в целом играют важную роль в поддержании морской экосистемы, подчеркнул эксперт.

"Киты вообще — это участники так называемого пищевого насоса. Они потребляют, например, еду на глубине и, так сказать, испражняются, а это по сути, это чернозём морской, да, где-то наверху", — пояснил Василий Борисов.

Этот механизм влияет на рост биомассы: в районах, где возвращаются киты, увеличивается количество криля и рыбы.

Что касается влияния на стаю, особенно тяжёлые последствия возникают, когда ловят крупную самку — именно она задаёт направление движения и охоты.

"Большая косатка — это матриарх. Это руководитель, как сказать, она старшая в роду: она знает, где рыба, она знает, куда плыть, и без неё животные могут не добраться до своих как-то привычных зон охоты", — отметил Василий Борисов.

Он подчеркнул, что косатки не пьют морскую воду и получают её из рыбы. Если стая теряет доступ к привычным районам кормления, это может обернуться гибелью животных.

Отдельно Борисов указал на проблему прилова при промышленной добыче рыбы.

"Корпорации, особенно рыболовные корпорации, которые ловят рыбу, они убивают тоже "прилов" так называемый: киты, дельфины, не знаю, там косатки попадают в тралы", — сказал Василий Борисов.

Он также добавил, что массовый вылов акул ради плавников ежегодно приводит к гибели большого количества морских животных.

