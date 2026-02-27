Охота на китов в Норвегии потеряла смысл: гиганты могут приносить миллионы без крови

Норвегия продолжает ежегодно добывать сотни китов, несмотря на высокий уровень жизни и устойчивую экономику. Соучредитель и сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов в программе "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал, почему охота на гигантов океана сейчас потеряла смысл.

Основная охота в Норвегии ведётся на малых полосатиков — китов Минке.

"Порядка 600-700 китов выбивается ежегодно. Причём они не потребляют это мясо: они это продают либо в Японию, либо в Китай, либо делают из этого собачью еду. То есть смысла китовой охоты для той же самой Норвегии вообще нет", — сказал Василий Борисов.

Он напомнил, что после Второй мировой войны китобойный промысел действительно помогал стране выживать. Однако сегодня Норвегия — один из крупнейших экспортёров нефти и газа.

"Это такой Северный Кувейт, который продаёт на внешний рынок 85 процентов своего экспорта. Это нефть, газ, металлургия — цветная и, собственно, чёрная металлургия. То есть у них всё в порядке. Я не понимаю, зачем это", — отметил Борисов.

Эксперт привёл пример Исландии, где отказ от промысла обернулся ростом доходов от наблюдения за китами. Таким образом туристические компании начали зарабатывать в несколько раз больше, чем китобойные.

Отдельно Борисов затронул тему квот для коренных народов, подчеркнув, что они предусмотрены для выживания.

"Но сейчас, например, к охоте присоединились канадцы, они стали выбивать нарвалов и белух. Ну, тоже малые народы и охотятся на белых медведей. Это ж то, что на самом деле вообще просто сейчас преступление против человечности, я считаю", — сказал эксперт.

При этом сокращение арктических льдов уже угрожает белым медведям, а дополнительная добыча лишь усиливает давление на хрупкую экосистему.

Полная запись разговора с Василием Борисовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.