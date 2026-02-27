Гарпуны убрали — киты продолжают гибнуть: эта сила собирает 300 тысяч жертв в год

За 70 лет СССР добыл около миллиона китов. Соучредитель и сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов назвал этот масштаб тяжёлым историческим наследием. В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт рассказал, как мораторий на коммерческий китобойный промысел изменил отрасль, и почему киты продолжают гибнуть уже по другим причинам.

19 февраля 1986 года вступил в силу международный мораторий на коммерческий китобойный промысел. Советский Союз присоединился к нему спустя полгода после начала действия ограничений.

"У нас было несколько китобойных флотилий. Не только китобойная флотилия "Слава". Их было ж, наверное, около девятнадцати разных китобойных флотилий", — пояснил Василий Борисов.

В XX веке добыча китов была частью крупной промышленной системы: китовый жир использовался в различных сферах, включая оборонную, а китовый ус применялся в производстве. Ситуацию изменила нефтехимия.

"Вообще китов спасла технология крекинга нефти, которая позволила людям не использовать китовый жир", — отметил Василий Борисов.

Однако, подчеркнул эксперт, запрет на промысел не означал полной безопасности для китов. Сегодня они гибнут из-за интенсивного судоходства, рыболовства и добычи криля в Антарктике, что сокращает их кормовую базу.

"Ежегодно из-за антропологического фактора погибает около трёхсот тысяч китов. Это огромная цифра", — подчеркнул Василий Борисов.

При этом некоторые виды китообразных остаются на грани исчезновения, а антропогенное давление на океан остаётся критическим.

Полная запись разговора с Василием Борисовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.