Фронт переплавил сочувствие в жёсткость: гуманизм первых дней не выдержал реальности

Писатель, доброволец и волонтёр Сергей Бережной заявил, что за время боевых действий, по его оценке, на фронте произошёл перелом в восприятии противника — от сочувствия к более жёсткому взгляду. В авторской программе спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он рассказал, как видит эту трансформацию.

По словам Сергея Бережного, в начале конфликта к пленным украинским военнослужащим относились иначе. Он вспомнил эпизод под Харьковом, где были взяты в плен двое молодых солдат.

"Взяли в плен, да, привезли, накормили. Они ж думали, что сейчас будут без "будут". Ну как минимум расстреляют", — сказал Сергей Бережной.

Тогда пленных фактически не изолировали: их кормили, поили, угощали сигаретами, с ними общались. Впоследствии отношение стало более сдержанным.

"Нам надо перестать воспринимать их как братьев", — резюмировал Сергей Бережной.

Он подчеркнул, что, по его мнению, речь идёт о необходимости трезво оценивать происходящее и подходить к ситуации без иллюзий.

"Нам надо просто разговаривать с ними как со взрослыми людьми", — уточнил писатель.

Полная запись разговора с Сергеем Бережным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.