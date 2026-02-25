Один и тот же скальпель — две реальности: что скрывается за фасадами новых больниц

Современные медицинские центры в регионах нередко остаются без специалистов, несмотря на дорогостоящее оснащение, отметил эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. О причинах кадрового провала в системе здравоохранения он рассказал в программе "Точка зрения" на Pravda.Ru.

По мнению эксперта, ключевой вопрос сегодня — не только в строительстве новых объектов, но и в том, кто будет на них работать.

"И наша задача сейчас — это обеспечить именно адекватную кадровую политику. Потому что даже те же самые крупные медицинские центры, которые за последние годы были открыты, которые имеют достаточно высококачественное оборудование... К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой, что на этом оборудовании некому работать", — отметил Борис Лордкипанидзе.

Он подчеркнул, что одной из причин остаётся низкая оплата труда в ряде субъектов РФ и значительный разрыв между столицей и периферией.

"Но при этом всём всё равно того провала между, скажем, двумястами столичными и тридцатью тысячами какими-нибудь периферий, при том, что, казалось бы, человек осуществляет одну и ту же работу, один и тот же функционал с той же самой продолжительностью рабочего дня. Ну, конечно, это тот вопрос, который является однозначно краеугольным", — сказал Борис Лордкипанидзе.

Эксперт добавил, что при формировании зарплат необходимо учитывать экономические особенности регионов, однако без выравнивания условий проблему кадрового дефицита решить будет сложно.

