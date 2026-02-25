Политические решения доходят до передовой иначе: этот вопрос не даёт покоя солдатам

Пока в кабинетах проходят переговоры, в окопе солдат задаёт себе один жёсткий вопрос — ради чего он рискует жизнью, отметил писатель, доброволец, волонтёр Сергей Бережной. О том, как политические решения отражаются на настроении бойцов, он рассказал в эфире авторской программы спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

По мнению Сергея Бережного, фундаментом армии должна стать персональная ответственность командира за каждого подчинённого.

"Когда будет ответственность офицера за каждого солдата, когда с него будут спрашивать за каждого солдата, почему он погиб, почему он ранен?" — сказал Сергей Бережной.

Он подчеркнул, что вопрос победы не может рассматриваться в отрыве от потерь.

"Будет всё иначе. А что касается, опять-таки, побеждать — не побеждать, да, это естественно. А теперь вопрос: какой ценой?", — отметил Сергей Бережной.

Отдельно писатель остановился на теме публичного обсуждения переговорного процесса. По его словам, постоянные сигналы о возможных договорённостях способны выбивать почву из-под ног у бойцов.

"Я не могу ответа дать, потому что с одной стороны, это вносит дезорганизацию и путаницу в мозгах," — считает Сергей Бережной.

Он также добавил, что военные не обладают всей информацией о состоянии экономики и политических мотивах решений, однако именно они ежедневно принимают на себя главный удар.

Полная запись разговора с Сергеем Бережным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.