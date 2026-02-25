Куба гаснет — Россия слышит щелчок: тьма оборачивается политическим сигналом

Кубинская энергетика находится на грани, а перебои с электричеством уже приводят к смертям в больницах. Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru оценил масштаб кризиса на Кубе и его политический фон.

Ситуация на острове, по оценке эксперта, носит беспрецедентный характер даже по сравнению с "особым периодом" 1990-х годов.

"На Кубе блокада сегодня приводит не просто к отключению электроэнергии, но и к смертям в больницах. Это вполне реальная проблема. Кубинцы её понимают, если они могут обеспечить при помощи гуманитарных поставок питание хотя бы минимальное", — отметил Виктор Хейфец.

Энергетические перебои напрямую отражаются на работе системы здравоохранения.

"А генераторы тоже требуют бензина для больниц. И откуда-то этот бензин должен взяться — это большая, очень серьёзная, человеческая проблема. Она не сегодня возникла, но такого, как сегодня не было, пожалуй, даже в девяностые годы, в их особый период, в мирное время", — считает Виктор Хейфец.

Отвечая на вопрос о возможной установке плавучих атомных станций, эксперт призвал учитывать климатические особенности региона.

"Насколько я могу судить по тому, что мне энергетики рассказывали, на самом деле эти плавучие АЭС не очень хорошо себя зарекомендовали в тёплых морях. Они прекрасно работают в условиях севера, но в тёплых морях вроде Карибского региона их эффективность куда меньше", — пояснил Виктор Хейфец.

Кроме того, специалист отметил, что развитие альтернативной энергетики на Кубе долгое время не велось должными темпами. Сейчас власти планируют активное внедрение солнечной генерации, однако, по оценке эксперта, времени на полноценную модернизацию системы может не хватить.

Говоря о российско-кубинских отношениях, Виктор Хейфец подчеркнул, что возможные последствия для Москвы лежат прежде всего в политической плоскости.

"Мы потеряем не столько экономически, экономически, сколько потеряем политически. Это щелчок по самолюбию будет — один из союзников непосредственной близости США... Вот нынешнее прекращение авиасообщения — это первое прекращение прямого авиасообщения с Западным полушарием с 1963 года", — подчеркнул Виктор Хейфец.

Таким образом, Куба сталкивается с тяжёлым энергетическим и гуманитарным кризисом, который уже выходит за рамки внутренней проблемы и приобретает международный контекст.

Полная запись разговора с Виктором Хейфецем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.