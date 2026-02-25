Армия лечится под огнём: порядок приходит не только в пайки — и это чувствуют в строю

Бойцы уходят из других подразделений и просятся служить к одному командиру, потому что знают: их не бросят ни живыми, ни погибшими. Такую точку зрения высказал писатель, доброволец, волонтёр Сергей Бережной. О доверии на передовой и переменах в армии он рассказал в эфире авторской программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Сергей Бережной отметил, что речь идёт о командирах, для которых личный состав — не расходный материал, а люди, за которых они отвечают лично. В качестве примера он привёл Виктора Федотова, который после демобилизации вернулся на фронт, потому что воюет его сын.

"Вот, а потому что у него отношение — он болеет за каждого солдата", — пояснил Сергей Бережной.

По его словам, в подразделении действует жёсткое правило: каждый раненый должен быть эвакуирован, а каждый погибший — вывезен с поля боя. Это принцип, который формирует особое отношение к командиру.

"Солдат, ушедший защищать Родину, должен вернуться в любом случае. Живой или погибший, ему почести воздадут, но он должен вернуться. Поэтому к нему отношение... Ну, я не сказал бы, боготворят — это высокопарно, может быть, сказано, но без него они не представляют", — отметил Сергей Бережной.

Говоря о ситуации в армии в целом, Бережной подчеркнул, что за два года многое изменилось.

"Армия лечится. Армия сейчас... Питание — вопросов нет. Вот я сравниваю с нашим февралем-мартом двадцать второго года. У нас ничего не было", — считает Сергей Бережной.

Он добавил, что в начале 2022 года бойцам приходилось закупать необходимое за собственные средства, а волонтёрское движение только зарождалось. Сейчас, по его оценке, с обеспечением питания и медикаментов проблем практически нет.

Полная запись разговора с Сергеем Бережным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.