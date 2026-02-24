Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Роботы в белых халатах не спешат занимать кабинеты: эти функции останутся за человеком

Правда ТВ » Точка зрения

Бумажная рутина отнимает у врачей время, которое должно принадлежать пациентам, убеждён эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. О том, как искусственный интеллект и телемедицина могут изменить российское здравоохранение, он рассказал в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Цифровые решения способны расширить доступность медицинской помощи и охват пациентов — особенно за счёт телемедицины и дистанционных консультаций. Однако вместе с новыми возможностями растёт и нагрузка на специалистов, а значит, кадровый вопрос остаётся принципиальным.

"Искусственный интеллект, он должен, безусловно, он будет внедряться, он будет широко очень будет внедряться в систему здравоохранения и не только в ближайшие 10 лет, я думаю, нас ждут очень серьёзная трансформация многих областей", — отметил Борис Лордкипанидзе.

Эксперт подчёркивает: технологии не должны становиться самоцелью. Их ключевая задача — снять с врача пласт рутинной работы, прежде всего в сфере документооборота, и вернуть специалисту главное — время для пациента и лечебного процесса.

При этом опасения о полном вытеснении профессий он считает преждевременными: в ближайшее десятилетие станет очевидно, какие функции останутся за человеком, а какие — будут носить вспомогательный характер.

Говоря о стратегических приоритетах, Борис Лордкипанидзе напомнил о фундаменте любого государства.

"Наше общество, в принципе, строится на двух столпах — это обеспечение здоровьем и обеспечение знаниями. То есть система здравоохранения и система образования", — подытожил медик.

Полная запись разговора с Борисом Лордкипанидзе будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
